Mali: L’ancien président Konaré hospitalisé d’urgence au Maroc Alpha Oumar Konaré, au pouvoir au Mali de 1992 à 2002, est soigné dans un hôpital de Rabat. L’ancien président malien, 75 ans, a été admis en urgence, dimanche 19 septembre à l’hôpital Cheikh Zaïd de Rabat, où il est soigné depuis, a appris « Jeune Afrique » de source marocaine.

Il est accompagné de son épouse, Adame, et de ses deux fils, Malamine et Birama, ainsi que de son gendre, l’ancien ministre des Affaires étrangères Tiébilé Dramé, dirigeant du Parti pour la renaissance nationale (Parena).



Selon nos informations, l’ex-chef de l’État (de 1992 à 2002), ancien président de la Commission de l’Union africaine (de 2003 à 2008), avait été victime le 8 août, d’un début d’AVC à Bamako.



Son état demeurant préoccupant après une brève hospitalisation dans la capitale malienne, décision a été prise de l’évacuer au Maroc, où le colonel Malamine Konaré vient d’achever une formation au Collège royal d’enseignement militaire supérieur de Kénitra.



C’est le président congolais Denis Sassou Nguesso qui, alerté par la famille, a mis à sa disposition un avion médicalisé pour transférer AOK de Bamako à Rabat, où il a été pris en charge sur instructions du roi Mohammed VI.















Jeune Afrique

