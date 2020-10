Mali : La Bank of Africa affiche un total bilan de 555,5 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020

La banque souligne dans la foulée que les différentes actions de maîtrise des charges ont également porté fruit et permis de rabaisser le coefficient d’exploitation à 60,2% ; soit une amélioration d’environ 13,4 points de pourcentage sur l’année glissante.



Il en résulte, selon son document de présentation des résultats de la période sous revue, un bénéfice net de 5,787 milliards de fcfa en progression de 185% par rapport au même moment de 2019.



L’environnement des affaires au Mali a été marqué par les effets de la pandémie Covid-19 et d’un climat sociopolitique très tendu, rappelle le document. Qui soutient aussi que c’est dans ce contexte de ralentissement économique peu favorable que la Bank Of Africa (BOA) Mali a poursuivi l’assainissement de son portefeuille, l’amélioration de sa profitabilité ainsi que sa transformation bilancielle et digitale.

