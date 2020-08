Mali : La Cedeao demande la nomination d’un président de la transition et d’un Premier ministre qui doivent être des civils

Dans un communiqué de presse, la Cedeao prend acte de la démission de l’ex président malien Ibk, se félicite de sa libération ainsi que celles des autres officiels. La Cedeao rappelle la responsabilité du Cnsp pour la sécurité du président Ibk et des officiels. Elle demande aux responsables du Cnsp d’engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle et l’ensemble des acteurs et parties prenantes.



La Cedeao demande la nomination d’un président de la transition et d’un Premier ministre qui doivent être des civils. Ces deux personnalités ne devront pas être candidats à la prochaine présidentielle, laquelle devra avoir lieu dans un délai de 12 mois.



La durée de la transition doit être de 12 mois. Les sanctions sont toujours en cours jusqu'au prochain sommet qui est prévu pour le 7 Septembre 2020. La Cedeao soulignne qu’il y a possibilité de revenir sur les sanctions si toutefois, le Cnsp accède à ces recommandations.

