Mali : Le Gouverneur de la Bceao échange et les acteurs du système bancaire

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cette rencontre s’inscrit dans la tradition de dialogue constructif entre la Banque centrale et le système bancaire au sein de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa).



Le Gouverneur a souligné l’importance d’un tel cadre d’échanges pour examiner ensemble la situation du système bancaire malien et partager les préoccupations des différentes parties prenantes. Il a salué les initiatives entreprises par l’Apbef-Mali, notamment la création d’une société dédiée à la gestion des immobilisations hors exploitation.



Enfin, M. Brou a rappelé l’importance de préserver la solidité du secteur bancaire, en insistant sur le respect des cadres réglementaires et l’adoption de pratiques de gestion saines et prudentes, afin de garantir un financement durable de l’économie.

Adou FAYE







Source : Le Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou, a rencontré, le 18 décembre 2024, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbef) du Mali, dans les locaux de l’Agence principale de la Bceao à Bamako.Source : https://www.lejecos.com/Mali-Le-Gouverneur-de-la-B...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook