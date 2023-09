Mali : Le budget 2024 adopté par le Conseil des ministres

Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, le Conseil des Ministres du Mali a adopté un projet de loi portant loi de Finances pour l'exercice 2024.

Selon une note parcourue par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), le projet de loi de Finances pour l'exercice 2024 est le septième budget présenté en mode programme depuis 2018.

«Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 2 377,111 milliards de francs CFA contre 2 304,475 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 72,635 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 3,15% », lit-on dans le document.

La même source informe que les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 3063,742 milliards de francs CFA contre 2 994,470 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 69,272 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 2,31%.



Le Budget 2024 présente un déficit global de 686,631 milliards de francs FCFA contre 689,995 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une diminution de 0,49%.



Le projet de loi portant loi de Finances pour l'exercice 2024 sera soumis au parlement en vue de son adoption et sa promulgation avant le 31 décembre 2023 conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.



Adou FAYE

Le Conseil des Ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 20 septembre 2023, sous la présidence du Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, Chef de l'Etat.Source : https://www.lejecos.com/Mali-Le-budget-2024-adopte...