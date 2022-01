Mali: Le gouvernement œuvre pour la stabilité des prix des denrées de première nécessité

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du développement rural malien a rencontré les acteurs économiques hier. Selon un communiqué , ladite réunion, qui avait comme objectif la stabilité des prix des denrées de première nécessité, notamment le sucre qui a connu un début de flambée durant le weekend, s’est déroulée en présence des secrétaires généraux du ministère de l’économie et des finances et du commerce et de l’industrie, des cadres des de plusieurs départements ministériels dont des directeurs généraux du budget, du commerce et de la concurrence.



Lors des discussions le document rapporte que le ministre a mis l’accent sur la nécessité de maintenir les prix des denrées d’avant la crise et qui avaient d’ailleurs fait l’objet d’accord parties (application des prix conventionnées à la suite des exonérations accordées par l’Etat aux opérateurs en vue de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs).



A l’en croire, les opérateurs ont soulevé des contraintes liées aux conséquences des sanctions et ont insisté sur la mise en place d’une meilleure synergie d’action en vue d’un meilleur approvisionnement du marché et pour éviter la flambée des prix. Ils ont demandé la mise sur le marché des stocks des deux sociétés de production locale de sucre (Sukala et NSukala) aux prix conventionnés.



Le ministre a pris l’engagement de lancer des discussions dans les meilleurs délais avec les responsables de ces sociétés afin que les dispositions soient prises pour mettre les stocks disponibles sur le marché.



Une réunion a été programmée dans la journée dans ce sens au ministère de l’Industrie et du Commerce.

Par ailleurs, le point sur les stocks des opérateurs maliens au niveau des différents ports sera effectué dans les meilleurs délais afin que des mesures urgentes soient prises pour leur acheminement.



Le ministre du Développement Rural, intérimaire du ministre de l’Industrie et du Commerce, a remercié, au nom des plus hautes autorités, les opérateurs économiques pour leur engagement et leur sens patriotique pour un meilleur approvisionnement du Mali en produits de premières nécessités et pour la stabilité des prix sur le marché au bénéfice des consommateurs. Ce cadre d'échange sera maintenu afin d'assurer la veille sur les marchés.



Bassirou MBAYE







Source : Le ministre du développement rural M. Modibo KEITA a présidé une importante réunion avec les opérateurs économiques (importateurs, grossistes, demi-grossistes, commerçants détaillants) et les représentants des associations de consommateurs, au ministère de l’Economie et des Finances ce lundi 17 janvier 2022. Cette rencontre entre dans le cadre des actions entreprises pour la stabilité des prix des produits de première nécessité.Source : https://www.lejecos.com/Mali-Le-gouvernement-oeuvr...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook