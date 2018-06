Mali: Mamoudou Gassama accueilli en héros à Bamako

Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé d'une chute un enfant en escaladant un immeuble à Paris le mois dernier, a été accueilli en héros ce samedi 16 juin à Bamako, cinq ans après avoir quitté le Mali.



C'est un accueil triomphal qui a été réservé ce samedi après-midi à Mamoudou Gassama pour son retour au Mali. Une foule en liesse, chantant et dansant, l'attendait à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Les photos partagées sur les réseaux sociaux le montrent saluer ses nombreux fans depuis une imposante berline.





Le jeune homme de 22 ans est devenu un héros après avoir sauvé un enfant d'une chute de quatre étages en escaladant la façade d'un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris le 26 mai dernier. La scène, spectaculaire, a été filmée et abondamment partagée sur les réseaux sociaux, lui valant le surnom de « Spiderman du XVIIIe » et une renommée mondiale.



Surtout, cet acte de bravoure lui a permis de voir sa situation administrative régularisée, une première étape avant sa naturalisation promise par le président français Emmanuel Macron qui l'a reçu à l'Elysée. Régularisé, Mamoudou Gassama a donc pu retourner au Mali, cinq ans après l'avoir quitté.



RFI

