Mali : Ouverture d’un compte bancaire en soutien aux actions du gouvernement

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|



Les fonds recueillis serviront prioritairement à appuyer les secteurs de la Défense, de la Sécurité, du Social en soutien aux populations vulnérables. « Les contributions peuvent être versées en espèces, par chèques ou par virement bancaire sur le compte N"ML016 0120102600 1398152-72 intitulé « Soutien à la Transition » ouvert à la Banque pour le Développement du Mali (BDM-sa) », informe dans un communiqué de presse, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maiga.



Ce fonds de concours, précise-t-il, sera géré par un comité de gestion installé auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Par ailleurs, le ministère de l'Economie et des Finances informera régulièrement les populations sur la situation du compte, qui sera disponible également sur son site web

Adou FAYE Les fonds recueillis serviront prioritairement à appuyer les secteurs de la Défense, de la Sécurité, du Social en soutien aux populations vulnérables. « Les contributions peuvent être versées en espèces, par chèques ou par virement bancaire sur le compte N"ML016 0120102600 1398152-72 intitulé « Soutien à la Transition » ouvert à la Banque pour le Développement du Mali (BDM-sa) », informe dans un communiqué de presse, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maiga.Ce fonds de concours, précise-t-il, sera géré par un comité de gestion installé auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Par ailleurs, le ministère de l'Economie et des Finances informera régulièrement les populations sur la situation du compte, qui sera disponible également sur son site web www.finances.ml . Le gouvernement du Mali compte sur l'engagement de tous pour la concrétisation des objectifs de la Transition.





Source : Le gouvernement du Mali a ouvert un compte bancaire intitulé « Soutien à la Transition », le 03 décembre 2021, à la suite des demandes formulées par les Maliens, tant de l'intérieur et que ceux établis à I ‘extérieur, désireux d'apporter leur contribution financière aux actions du gouvernement pour une transition réussie.Source : https://www.lejecos.com/Mali-Ouverture-d-un-compte...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook