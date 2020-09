Mali - Pays pauvre, compte plus de 100 Généraux milliardaires, les moins nantis cumulent à 20 milliards Le Mali l'un des pays les plus pauvres du monde , en guerre et occupé à plus de 70% par des djihadistes, compte une centaine de Généraux au sein d'une armée mal équipée, mal formée et démotivée. Malgré cette pléthore de Généraux bourgeois et militairement inactifs, le pays est incapable de sécuriser ses citoyens, il fait appel à des soldats d'autres pays qui mènent une vie de touristes-vacanciers dans nos villes et campagnes.



Selon des sources concordantes sécuritaires au Mali, fin de la mise à jour le 31 juillet 2019 par les conseillers militaires des ambassades des USA et de la France au Mali de la liste des généraux milliardaires au Mali .



Selon les recoupements effectués, le classement des généraux milliardaires au Mali est le suivant :

1- Général Moussa Diawara DG de la S.E , fortune estimée à 70 millards de FCFA ( des appartements au Mali , Burkina Faso , Espagne, France, côte d'Ivoire, Canada et au Sénégal). 05 champs au Mali, Une société de transport de citernes ( carburant ), Une agence immobilière, des magasins de prêts à porter .



2.Général Moussa Bemba Keita, fortune estimée à 40 millards de FCFA ( Des appartements aux USA, en France , au Sénégal et au Mali ) .



3 - Général Salif Traoré Ministre, fortune estimée à 37 milliards de FCFA ( Des appartements en France, au Sénégal et au Mali ) . 03 champs au Mali .



4- Général Moustapha Drabo , officier en charge des acquisitions de l'armée malienne, fortune estimée à 35 milliards de FCFA ( des appartements au Canada, aux USA et au Mali, 40 hectares de champs à Kati ).



5 - Général souleymane Bamba. Fortune estimée à 28 milliards de FCFA. ( Des appartements en France, au Sénégal, au Mali ( 08 immeubles en étage à Bko ).



6 - Général Oumar Ndaou. Fortune estimée à 25 milliards de FCFA( des appartements au Mali , Burkina Faso , Espagne et au Sénégal) .



7 - Général Abdoulaye Koumaré . Fortune estimée à 20 milliards de FCFA ( Des appartements en Guinée konakry, en côte d'Ivoire et au Mali ) .



8- Général Sidi Alassane TOURÉ. Fortune estimée à 15 milliards de FCFA ( Des appartements à Bko, MOPTI et au Sénégal ). 20 hectares de champs à la périphérie de bko .



09 - Général Abdoulaye Coulibaly, fortune estimée à 12 milliards de FCFA ( des appartements à bko, au Sénégal et dans plusieurs régions du Mali, ) .



10- Général Dédié DACKO. Fortune estimée à 09 milliards de FCFA. ( Des appartements au Sénégal, Bko et dans plusieurs régions du Mali ) .



Selon les renseignements recueillis les officiers généraux suivants dont les noms suivent sont tous des milliardaires :



10.Général Mahamane Baby,



11.Général El Hadj GAMOU,



12. Général Siaka Sangare'



13. Général Mahamane Touré,



14. Général Lassana Koné,



15. Général Mohamed Ould Meydou et



16. Général Mamadou Diallo .



Selon le même rapport 02 inspecteurs généraux de la police sont aussi des milliardaires. Il s'agit de:



17. Inspecteur général Boubacar B. Diarra , ancien président de la fédération malienne de football et de



18. lnspecteur général YAYA Sangare', Officier-opérateur économique.



Selon les renseignements recueillis par les renseignements du 1e r janvier 2018 au 1er juin 2019 , 179 milliards de FCFA ont transité dans les comptes bancaires des dits Généraux en République du Mali.



