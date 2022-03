Mali : décès de l’ancien Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maïga Le Mali est en deuil ! L’ancien Premier Ministre et Président du parti #ASMA_CFP, Soumeylou Boubeye Maïga est décédé ce matin à la clinique pasteur de Bamako.

L’annonce de cette triste nouvelle a été faite par Malick Konaté qui présentait ses condoléances les plus attristées à sa famille et à l’ensemble de ses proches.



Que son âme repose en paix.





