Malick Daff, coach U17 : 'Nous croyons à la victoire'

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

L'équipe du Sénégal vise une qualification historique en quarts de finale de la coupe du monde des moins de 17 ans qui se tient actuellement au Brésil. Malick Daff et ses protégés, qui affrontent ce mercredi l'Espagne en huitièmes de finale, sont optimistes.



'Il faut rester humble parce que le football est imprévisible. Nous allons se donner à fond pour avoir un résultat positif. L'Espagne est une bonne équipe, mais nous croyons à la victoire. L'équipe est prête pour jouer ce match et le gagner'', assure Malif Daff sur Rfm.

