Malick Dieng, Administrateur de Société : « Mes félicitations au Président Macky Sall, pour sa décision à la fois lucide et courageuse… » Je tiens à féliciter Son Excellence Macky Sall pour la décision à la fois lucide et courageuse qu’il vient de prendre, consistant à ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024 .

Par cet acte de haute portée, vous honorez le Sénégal et l’Afrique. Votre nom restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. Merci M. le Président.



Malick Dieng Administrateur de Sociétés



Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook