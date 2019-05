Malick Diop alias Ako: « quand j’ai trouvé Bineta Camara morte… » Le vigile Malick Diop, alias Ako, interpellé juste après le meurtre de Bineta Camara le week-end dernier, avant d’être relâché, est revenu sur les circonstances du décès de la fille de Malal Camara, Dg de l’Adl.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

« Quand j’ai trouvé Bineta Camara morte, je me suis dit que ce sont des professionnels qui ont fait ça, car il n’y avait aucune trace d’infraction, ni aucun indice à mes yeux », a-t-il dit sur la RFM.



Relatant les premiers instants qui ont suivi la mort de Bineta Camara, Ako Diop a souligné que Alioune Badara Fall était dans la maison. « Il m’a donné à boire et m’a demandé de me calmer, puis il a dit aux policiers, « il faut l’arrêter avant qu’il ne se suicide ».



Et de souligner, « cela fait 6 ans que je travaille avec Malal Camara. Depuis 2017, je suis dans sa maison, où j’étais quasiment tout le temps seul avec Bineta Camara ».

