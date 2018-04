Malick Gackou : « Si Khalifa sort de prison, je me retire »

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Avril 2018 à 11:24

En guise de soutien et de reconnaissance au maire de Dakar emprisonné, le candidat du Grand Parti à la prochaine élection présidentielle annonce que le maintien de sa candidature ne dépend que du sort de l’ancien militant socialiste, renseigne le journal "L'As".



« Si Khalifa Sall sort de prison, je retire ma candidature pour me ranger derrière le maire de Dakar », jure Malick Gakou sous les applaudissements des souteneurs du maire de la capitale sénégalaise.



Idrissa Diallo, Hélène Tine ou encore Mamadou Mansaly ont tous abondé le même sens que Soya Diagne. « Il faut changer de stratégie. Nous devons faire monter la tension avant même la date du délibéré. Dakar doit bouger, car c’est son maire qui est en prison. Je demande aux jeunes de changer de méthode », lance le maire de la commune de Dalifort. Pour Hélène Tine, il faut se lever, parce qu’il est temps.



« Ce ne sont pas les grenades lacrymogènes qui vont nous faire fuir ou reculer », a martelé l’ancienne militante de l’AFP.

