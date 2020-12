Malick Gackou chez Mgr Benjamin Ndiaye, sollicite des prières et...

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020

Le leader du Grand Parti (GP), Malick Gackou, a rendu visite hier à l’Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, pour solliciter ses prières et sa bénédiction et lui demander de continuer, dans la ferveur religieuse de Noël (fête de la Nativité du Christ), de prier pour la fin du coronavirus, la paix et la prospérité du Sénégal.



Dans un communiqué parcouru par «L’As», l’ancien responsable de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) affirme avoir eu avec le religieux, un échange fructueux sur la situation sanitaire, économique et sociale du pays, marquée particulièrement par la pandémie de Covid-19, l’émigration clandestine des jeunes, la crise économique et les perspectives de relance économique. Il a également profité de l’occasion, pour lui souhaiter un joyeux et pieux Noël et lui adresser ses vœux de bonne et heureuse année 2021.

