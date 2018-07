Malick Gackou et Pape Diop dans un même vol pour le « Bamba Day »

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Juillet 2018 à 12:09

Malick Gackou et Pape Diop ont pris le même vol pour aller aux Usa assister au « Bamba Day ». Pape Diop va mettre au profit son invitation par la communauté mouride, pour convaincre les Sénégalais à soutenir sa candidature. Rien que dans la journée du jeudi, rapporte-t-on, il est parti voir les Sénégalais sur la 116e avec une forte délégation et hier vendredi, il était chez les Tidianes. C’est au niveau de la Zawiya El Hadji Malick Sy qu’il a même fait la prière du vendredi.



Aujourd’hui, il participera à la marche du « Bamba Day » sous la conduite de Serigne Mame Mor Mbacké et le dimanche, Pape Diop sera chez les vendeurs à la sauvette et autres commerçants qui ont pignon sur les rues dans les quartiers et autres coins de New York. Mercredi prochain, il présidera une rencontre pour parler de son programme pour l’élection présidentielle de 2019.

