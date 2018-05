Malick Gackou invite Macky Sall à un débat public Malick Gackou réclame un débat public face à Macky Sall sur le Pse et la Pass. En attendant, le leader du Grand parti exige des excuses au président de la République sur ses propos tenus à propos de la colonisation.

L’exercice épouse les contours d’une Présidentielle américaine. Devant un parterre de militants et journalistes, Malick Gackou, taillé dans un costume bleu nuit assorti d’une cravate, se présente devant un pupitre et serre le poing au ciel. Tel un candidat en peine séance de persuasion, il tourne en dérision le tome 1 des « Convictions républicaines » du président de la République, lancé vendredi par Macky Sall.



Le leader du Grand parti en profite pour convier le chef de l’Etat à un débat public. « Comme le Président accepte maintenant le débat d’idées, le débat de projet, le débat de programme, je voudrais solennellement l’inviter à un débat contradictoire devant la nation, le Peuple sénégalais sur le Pse et le Pass. Je l’invite à venir avec son gouvernement contre moi la semaine prochaine », a défié M. Gackou, ovationné hier lors d’une conférence de presse.



En outre le leader du Grand parti dénonce les propos « outrageusement blessants » du président de la République Macky Sall, qui déclarait que « les Français sont nos amis, car nos tirailleurs avaient droit à des desserts contrairement aux autre Africains ». Le patron du Gp considère cette sortie comme « une atteinte à l’honneur et à la dignité du peuple africain ».



« J’exige du président de la République qu’il présente ses excuses et demande pardon à l’Afrique, à tous les tirailleurs pour ses propos déphasés et totalement inappropriés sur la colonisation. »













