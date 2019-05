Malick Gackou : « je n’exclus pas des retrouvailles avec l’AFP » Malick Gackou n’est pas un radical. Le leader du Grand parti a indiqué ce dimanche dans l’émission Grand Jury qu’il n’exclut pas de retrouver son ex mentor Moustapha Niasse.

« Je n’exclus pas des retrouvailles avec l’AFP », a-t-il, en effet, indiqué. « Le Grand parti est une émanation de l’Afp. Nous avons eu des divergences profondes, mais Moustapha Niasse est notre père et il a beaucoup participé à notre formation politique », a-t-il poursuivi. L’ancien ministre de Macky Sall ajoute, « on n’est pas séparé sur le plan familial et affectif, donc rien n’exclut qu’on se retrouve ».

Toutefois, précise-t-il, « il n’est pas pensable que je retourne à l’AFP, mais on peut trouver des plages de convergence, tout comme avec le PS. Rien n’exclut que je me retrouve, avec Khalifa Sall, dans notre grande famille originelle socialiste ».



