Malick Gakou : « Macky Sall veut forcer pour passer au 1er tour, mais les sénégalais… »

En tournée nationale de campagne pour le parrainage, le leader du Grand Parti était l’hôte de ses militants et sympathisants du Fouladou. Malick Gakou qui se décrit comme le candidat aux mains propres, a la certitude d’être au second tour de la Présidentielle 2019. Mais, il soupçonne le président Macky Sall et son gouvernement de préparer un holdup électoral.



« Le président Macky Sall veut faire un forcing pour passer au premier tour de la présidentielle de 2019. J’en appelle à l’intelligence, à la sagesse du président Macky Sall pour qu’il revienne à la raison. Parce que demain, il sera trop tard et, on ne peut pas bâillonner un pays qui aspire à la liberté et, à la démocratie », fait-t-il remarquer. Avant d’ajouter : « rien ne peut arrêter la volonté d’un peuple qui aspire au changement ».



L’Obs