Malick Gueye de Latmingué bat campagne pour Idrissa Seck

La Présidentielle de février 2024 reste un tournant très important dans la vie politique de notre cher pays le Sénégal. C’est pourquoi Elhadj Malick Gueye de Latmingué, l’infatigable souteneur du Président Idrissa Seck, invite les Sénégalais de tout bord à se lever à l’unisson pour élire le Candidat de la coalition IDY 2024.



Dans son discours lors d’une audience accordées aux chauffeurs et marchands ambulants de la région de Kaolack Elhadj Malick Gueye de Latmingué a levé un coin du voile qui consiste à éclairer ses hôtes sur le leadership incontesté et incontournable du Président de Rewmi.



Ainsi dit il , « le Président Idrissa Seck est sur toutes les lèvres et partout sur l’ensemble du territoire national et la diaspora. Ceci dit il est l’homme de la situation et reste le seul et unique homme d’État capable de mener a bon terme le bateau Sénégal et à tout point de vue. On peut citer comme exemple son excellent programme pour l’agriculture, qui reste le premier levier pour résoudre le chômage des jeunes et l’arrêt immédiat de l’immigration clandestine. La candidature du Président Idrissa Seck est une chance pour notre cher pays et nous devons la saisir. C’est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour l’élire à la tête du Sénégal et dès le premier tour. » Dixit l’honorable Elhadj Malick Gueye Latmingué, Président du mouvement and souxally Sine Saloum and ak Idy, rapporte Rewmi.