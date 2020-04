Malick Ndiaye, DG de la Banque Agricole: Un technicien bancaire très écouté

Banquier et Directeur Général de la Banque Agricole (ex CNCAS), Malick Ndiaye est ingénieur diplômé de l'École Nationale Supérieure d'agronomie de Thiès (ex INDR). Il est spécialisé en économie agricole. L’homme a par la suite, suivi une formation technique bancaire, en étant major même, au Sénégal de la promotion 1993/1995.



Très expérimenté pour avoir occupé le poste de chef d'agence, puis de chef de Zone, ensuite de chef de département du Crédit et Réseau et de Directeur du Crédit et du Réseau, avant d'être propulsé comme DG dans la même institution. Malick est très écouté quand il s'agit de Crédit.



La charte graphique de la banque et le nom ont été changés sous son magistère. Suite à l'accompagnement du gouvernement, il a réussi à assainir les comptes de la banque en un temps record.



Ainsi, la Banque Agricole est devenu le premier organe de financement des agriculteurs du Sénégal.