Malick Noël Seck : « je ne pas de sentiment particulier pour Khalifa Sall » Ils ont été tous les deux exclus du Partis socialiste, en même temps que d’autres responsables, dont Aïssata Tall Sall ou encore Barthélémy Dias. Mais Malick Noël dit ne pas avoir un sentiment quelconque pour son ex-camarade de parti, Khalifa Sall, emprisonné pendant deux ans à Reubeus pour détournement de deniers publics portant sur 1,6 milliard FCFA dans la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.

« Je n’ai pas de sentiment particulier pour Khalifa Sall. Il a été jugé, condamné, puis gracié. Il a des ambitions politiques que je respecte, je lui souhaite bonne chance », a dit Malick Noël Seck, à propos de l’ancien maire de Dakar, dans l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.

Toutefois, a-t-il admis, « si Khalifa Sall et Karim Wade étaient candidats à la dernière élection présidentielle, certains qui se croient comme les messies, n’auraient pas eu les voix qu’ils ont eu ».

Et d’ajouter, « Sonko est un homme politique sérieux, mais il a bénéficié des aléas politiques, il a bénéficié des voix de ces hommes-là ».



