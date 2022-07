Malicounda-le 12ième poste de sante inauguré : Un soulagement pour les habitants de Saly-Aérodrome Saly-Carrefour et Malicounda-Carrefour Maguette Sène, le maire de la commune de Malicounda et directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), en présence du président du Conseil départemental de Mbour, a inauguré, mercredi, le poste de santé de Saly-Aérodrome ; une structure de santé polarisant les quartiers de Saly-Carrefour et de Malicounda-Carrefour, construite avec une enveloppe de 30 millions de francs Cfa.

La cérémonie a eu lieu dans une atmosphère de campagne électorale, rendant euphorique les habitants de ces quartiers soulagés. Ils allaient à Mbour, à Saly-Portudal ou dans la localité mitoyenne de Gandigal (Commune de Sindia) pour des soins de santé.



A en croire Maguette Sène, la construction de ce poste de santé entre dans le cadre de la politique sanitaire de la commune de Malicounda, déclinée en «Un village, un poste de santé». Le maire a rappelé les efforts fournis en 12 ans, sur fonds propres ou avec le concours de partenaires, se traduisant par la construction de 6 postes pour porter le nombre à 12 dans la commune.



Levant l’équivoque sur les 22 villages et 400 quartiers et hameaux polarisés, le maire de Malicounda a rassuré de la continuation des actions en vue de participer, le mieux possible, à la santé des populations.



Il a invité les habitants des quartiers cités à faire preuve d’engagement pour assurer la propreté et la salubrité afin d’assurer la maintenance et le meilleur accueil possible dans la nouvelle structure sanitaire. La construction d’un logement pour l’Infirmier-chef de poste (ICP) et d’une maternité sont les deux compléments annoncés par Maguette Sène.



A l’en croire, cela va se faire dans les meilleurs délais. Le délégué du maire du quartier de Malicounda-Carrefour a pris le ferme engagement d’œuvrer au respect des consignes du maire

Sud Quotidien



