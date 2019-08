Malika Montagne : une fillette de 3 ans retrouvée morte sous un véhicule en panne

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

iGFM – (Dakar) – La découverte du corps sans vie de la fillette de 3 ans a été faite vendredi dernier au quartier santhiaba ndiago. La fille était restée introuvable depuis quelque temps. Même si aucune trace de blessure n’a été trouvée sur elle, sa mort est suspecte et fait, selon le journal Enquête, l’objet de nombreuses supputations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de la mort de la fillette.



IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos