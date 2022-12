Malnutrition : Plus de 109.000 enfants dépistés trimestriellement à Kolda Le bureau régional du Secrétariat exécutif du Conseil national du développement de la nutrition (CNDN) de Kolda (sud), a réalisé par trimestre, entre 2018 et 2020, le dépistage de la malnutrition chez 109.219 enfants, nous a appris l’Aps, de son responsable, Idrissa Kane.

Il s’entretenait avec des journalistes à l’issue d’un Comité régional développement (CRD) consacré au suivi de toutes les activités liées à la nutrition dans la région de Kolda. Il a signalé que “ les enfants souffrant d’une malnutrition aiguë sévère sont référés vers les structures sanitaires où ils sont pris en charge ”.



Outre la malnutrition, ces enfants souffrent aussi de maladies. En plus des enfants malnutris, 27.459 autres enfants des départements de Kolda, Médina Yoro Foula et Vélingara bénéficient d’un suivi de la croissance tous les trois mois



