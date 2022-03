Maltraitance: Une dame cruelle torture deux enfants de 3 et 4 ans

Deux enfants, âgés de 3 et 4 ans sont victimes d’une vengeance cruelle. ‘’Libération’’ précise que ces derniers étaient attachés du cou aux mains, filmés et insultés sous le regard impuissant d’autres enfants.



Leur bourreau, Mariama Mané, nouvelle épouse de leur père, a envoyé la vidéo à leur mère avec des propos d’une violence extrême.



Cueillie par les gendarmes de Nioro, la mise en cause affirme que la mère des enfants, qui a divorcé avec leur père perturbait son mariage.



