Maltraitance d'un enfant à Saint-Louis : Les coupables écopent de lourdes peines.

Le verdict est tombé dans l’affaire de l’enfant maltraité dans la ville tricentenaire, une affaire qui avait suscité une vive indignation à travers le pays.



L’oncle de la victime, principal accusé dans ce dossier, a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison, dont trois ans ferme. Il devra également s’acquitter d’une amende de 100 000 francs CFA.



Deux autres individus, reconnus coupables d’avoir maintenu l’enfant pendant la bastonnade, ont chacun écopé de deux ans de prison ferme, assortis d’une amende de 250 000 francs CFA.



Ces sanctions soulignent la gravité des actes commis et traduisent une réponse ferme de la justice face aux violences faites aux enfants. L’opinion publique, choquée par les images et les témoignages liés à cette affaire, espère désormais que ce jugement fera jurisprudence et contribuera à prévenir de tels abus à l’avenir.



Adama Sall (Saint-Louis)