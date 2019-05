Malversations à Saïf Manko: Comment Déthié Ndiaye et cie ont pompé 2,970 milliards de FCfa des caisses de la Sgbs

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien candidat déclaré à la Présidentielle est plus que dans de sales draps. Selon les informations de libération, Déthié Ndiaye a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de banque et escroquerie. L'ancien directeur commercial de Manko comparaîtra devant la chambre correctionnelle aux côtés de Wagane Faye Mbaye (agent de crédit) et de Chérif Sow (chef d'agence), tous visés pour les mêmes délits.



L'instruction de ce dossier a permis d'établir que le trio avait mis en place une entente mafieuse pour faire main basse sur les ressources de Manko. A preuve, une expertise, versée dans le dossier, révèlent qu'ils ont pris 2.970.760.941 milliards de FCfa à travers 644 dossiers de prêts fictifs ou frauduleux. Les faits en cause sont ahurissants.



Au commencement était un prêt douteux de...20 millions de FCfa



Tout commence le 19 septembre 2018 lorsque la Sgbs dépose plainte à la Division des investigations criminelles (Dic). La banque affirme qu'elle avait donné mandat à la structure Manko qui lui servait d'intermédiaire, pour des opérations de recherche de clients, d'ouverture de dossiers et de mise à disposition de crédits dans les limites fixées par la banque. C'est dans ce cadre que le nommé Sidy D. était devenu client de la Sgbs par le biais de l'agence Manko de Pikine, avant de bénéficier de concours bancaires. Son dernier prêt avait été restructuré pour un montant de 16,2 millions de Fcfa en 2016.



Lors d'un contrôle, le département d'audit avait constaté plusieurs impayés et c'est ainsi que des clients interpellés à l'instar de Sidy D., révélaient n'avoir pas sollicité de crédit de restructuration et n'avoir pas non plus donné de procuration à Adama S., signataire de l'acte pour ce faire. Ce dernier aurait quant à lui reconnu s'être substitué à eux, puis encaissé les fonds après validation par le chef d'agence, Chérif Sow.



La dame Anita L., agent polyvalent habilitée à contresigner la procuration, aurait quant à elle soutenu que sa signature avait été falsifiée, le dossier de crédit du client Sidy D. avait été monté par l'agent de crédit Wagane Faye Mbaye avant d'être validé au niveau de la direction par Déthié Ndiaye, alors que ce dernier était censé effectuer une contre-visite. La Sgbs, précisait en ce moment, avoir évalué le préjudice à 20 millions de FCfa.



Plus tard, la banque ajoutait que le même modus operandi avait été utilisé en ce qui concerne le client Maïmouna S. un crédit d'un montant de 12 millions de FCfa avait en effet était contracté au nom de celle-ci par l'agent de crédit Tidiane N., qui lui avait demandé la transmission de sa carte nationale d'identité par Whatsapp. Ce crédit avait été également validé par Chérif Sow.



Réentendus, les juristes de la Sgbs déposaient une soixantaine de dossiers de clients dans lesquels des crédits frauduleux avaient été octroyés dans les mêmes conditions et ces faits mettaient en cause principalement Chérif Sow, Déthié Ndiaye et Wagane Faye Mbaye. Ils faisaient en outre état d'un préjudice provisoire de plus d'un milliard de FCfa.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos