Mamadou Bamba Ndiaye : « la réélection de Macky Sall pose un problème de légitimité, de justice et d’équité » Le secrétaire général de MPS Selal a estimé que la « réélection du Président Macky Sall pose un problème de légitimité, de justice et d’équité », dans l’émission "Remue-ménage" de la RFM. Mamadou Bamba Ndiaye a évoqué des irrégularités dans le processus électoral, estimant qu'« il y avait un second tour qui n’a pas été organisé ». Le souteneur du candidat Idrissa Seck a souligné que « le porte-parole de la CENA avait fait état de la confection de 7000 faux bulletins de naissance, de même que des représentants de l’Union Européenne ont évoqué des faux certificats de résidence ». Mamadou Bamba Ndiaye soutient que selon les résultats collectés par leurs représentants dans les bureaux de vote, « Macky Sall a obtenu 46% des voix », déplorant que « le processus électoral soit interrompu »

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2019 à 11:53



