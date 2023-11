Mamadou Diop Decroix, SG d’AJ/PADS: «Le futur Président devra être un Chef qui ramène la confiance» Mamadou Diop Decroix est sans doute un des doyens les plus en vue de la classe politique. Sa candidature est une première. Cette candidature survient dans un contexte politique difficile. Mais, le secrétaire général d’Aj/Pads, accroché par le journal "Point Actu", estime que ces « décennies de combats et de sacrifices au service de mon peuple, me confèrent également une légitimité qui peut justifier ma candidature ».

Vous êtes candidat et vous êtes sûrement sur le terrain pour la collecte des parrainages. Comment se passe cette étape de votre candidature ?



Je rends grâce à Dieu, nous avons pratiquement bouclé notre parrainage, si on s’en tient au nombre de parrains exigés par la loi. La saisie de nos données est aussi une saisie intelligente, qui nous permet d’éviter tous les écueils susceptibles d'invalider nos parrains. Mais nous souhaitons aller à 100.000, au lieu de la moitié qui est exigée par la loi. Ceci pour pouvoir combler, le moment venu, les éventuels doublons externes.



Vous êtes un leader politique au long cours, ici au Sénégal, mais c’est la première fois que vous décidez de solliciter le suffrage des Sénégalais.

Qu’est-ce qui vous a poussé à cela ?



Vous avez évoqué mon long cursus politique. Oui, j’ai pu beaucoup voir et beaucoup apprendre de l’évolution du Sénégal et du reste du monde. Le monde est devenu extrêmement dangereux, avec une violence inouïe ici en Afrique comme au Soudan, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais aussi ailleurs, comme en Palestine martyre. Tout autour de nous, c’est la guerre et l’instabilité. Et, dans notre pays, le spectacle de cette tragédie en mer, où nos enfants meurent par centaines, vient administrer la preuve que ça ne va pas.



Dans ce tableau lugubre avec des menaces qui viennent de toutes parts, le Sénégal a besoin d’une gouvernance de rupture, d’un leadership d’expérience, de compétence et de sagesse, pour conduire ferment la barque dans cette mer agitée. J’estime en toute humilité, que je suis capable d’unir le peuple Sénégalais, pour affronter victorieusement tous ces défis. C’est donc, en mon for intérieur, un devoir de responsabilité que de faire entendre ma vision des choses.



Ces décennies de combats et de sacrifices au service de mon peuple, me confèrent également une légitimité qui peut justifier ma candidature.



Monsieur Alioune Tine invite pouvoir et opposition à un autre dialogue. En quoi cette idée est-elle pertinente ?



Pour moi, discuter, se concerter, échanger, ce doit être quelque chose d’ordinaire. Ça doit être dans notre vie de tous les jours. Cette modalité doit être conçue pour éradiquer les risques de feux et non pour éteindre des feux.



Vous avez parlé du drame de l’émigration des jeunes. Comment vous l’analysez et comment comptez-vous résoudre cette crise majeure ?



C’est une crise à double dimension : d’une part, une crise de l’emploi décent et d’autre part, un déficit d’espoir pour des lendemains différents. Le futur président de la République devra être à la fois, un Chef qui ramène la confiance des citoyens dans l’État et qui soit capable de construire une machine économique, à même d’absorber la jeunesse qui arrive dans le marché de l’emploi. Nous avons décliné tout cela dans un document qui sera bientôt porté à votre attention.



Partagez-vous l’idée du report des élections qui est agitée notamment par Boubacar Camara ?



Dès lors que cette idée ne peut pas faire l’objet de consensus, je n’en vois pas très bien la portée.



Vous suivez, sans doute, le feuilleton de la candidature d’Ousmane Sonko. Le Président Macky Sall vient de procéder au remplacement de Doudou Ndir, le président de la CENA, mais l’opposition et des membres de la société civile viennent de déceler des irrégularités. Quelle appréciation portez-vous sur cette affaire ?



Moi, je note pour m’en féliciter, qu’il y a ce que j’appellerai un retour à la justice, à l’institution judiciaire. Le débat est âpre et c’est de bonne guerre, mais tout le monde se réfère à la loi pour convaincre. Pour le prochain président de la République, une justice qui inspire confiance au peuple, parce qu’elle est forte et respectée, est l’un des principaux leviers à actionner pour sortir le pays de sa situation actuelle. Il faut donc laisser les acteurs jouer leur partition et la justice décider en dernier ressort.



Le rassemblement de la Gauche fait son bonhomme de chemin. Croyez-vous à ces retrouvailles politiques ?



Peut-être après la Présidentielle. Dans l’opposition, on pourrait se retrouver, dès lors que ceux qui sont à Benno y restent pour l’instant.



Est-il envisageable que votre parti et celui de Landing Savané se retrouvent ?



Rien n’est impossible dans la vie. Nous nous voyons et nous nous parlons. Dans la relation entre mon grand frère Landing et moi-même, il y a des dimensions indestructibles.



