Mamadou Diop Decroix après sa libération: "Macky Sall et ses alliés iront plus loin"

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Diop "Decroix" a fait une déclaration ce samedi, à Saint-Louis, suite à son interpellation lors de la marche de l'opposition. Le député membre de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED), a déploré la répression de leur manifestation avec l’usage de grenades lacrymogènes. Il a réitéré la détermination de l’opposition à faire respecter les règles démocratiques au Sénégal.



Selon le leader d’And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS), « c’est tout dans le tout. On n'a encore rien vu. Et c’est moi qui vous le dis, avec ces gens-là. Ils iront beaucoup plus loin que ce que nous avons vu. Parce que nous ne nous arrêterons pas. Sur quelle base, on va s’arrêter? Ceux qui parlent de la loi, eux s’ils étaient en Afrique du Sud, ils auraient soutenu l’Apartheid contre Nelson Mandela ».



D’après Mamadou Diop "Decroix", «cette manifestation a dépassé de son écho et de son envergure, tous nos espoirs. De partout dans le monde aujourd’hui, on parle de ce qui se passe au Sénégal. C’est ça l’objectif. Si la manifestation était autorisée, il n’y aurait pas eu cet immense succès. Vous voulez imposer vos propres règles à l’ensemble de l’écosystème ».













Walf-Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook