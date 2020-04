Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mamadou Guèye du bureau d'études à la BHS: Un vrai banquier chevronné Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 17:13 | | 0 commentaire(s)| Affectueusement, appelé Junior par ses collègues de longue date, un surnom qui l'a suivi il y a de cela 30 ans. Puisque, un certain Mamadou Guèye « senior » pouvait en cacher un autre. Mamadou Guèye est ingénieur diplômé de l'École Polytechnique de Thiès en 1986. Ceci après un beau parcours au Lycée Gaston Berger de Kaolack (actuel Lycée Valdiodio Ndiaye) auréolé par le baccalauréat obtenu avec brio.

Mamadou Guèye a intégré au début de sa carrière le bureau d'études techniques ETECS comme chef de bureau des études. Et, par la suite, il a rejoint la Banque de l'Habitat du Sénégal comme ingénieur chargé de projets. Son parcours à la banque est un véritable exemple pour tout jeune, chargé de projets il fut successivement chef de service, Directeur d'Agence, Directeur Technique, Directeur d'Exploitation, Directeur des Métiers, Directeur d'Exploitation Commerciale pour finir aujourd’hui, Conseiller technique du DG en charge des projets stratégiques et de la conduite des missions de recherche de lignes de financement, d'assistance technique, de coopération avec les organismes, traitant de questions de logements, etc.



Tout cela combiné fait qu'il est considéré comme l'un des plus brillants de sa génération par ses collègues. Et l'un parmi eux, le décrit sous l'anonymat comme étant, « un génie, un vrai banquier, capable de diriger toutes les directions de la banque : audit, contrôle, finances et comptabilité, technique, commercial, etc. Il est un polyvalent ».



Amoureux de la connaissance et ne se fixant jamais des limites, Mamadou Guèye a obtenu, en étant déjà ingénieur, son DEUG en sciences économiques à l'Université Cheikh Anta DIOP et son diplôme d'études supérieures bancaires à l'ITB (Institut Technique Bancaire).



Il a été à un moment détaché au Gabon pour la création de la banque de l'habitat (BHG) de ce pays comme assistant technique. Assurant l'exploitation de la nouvelle banque, il avait aussi mis sur pied la filiale immobilière de la BHG pour la construction de cités.



En résumé, Mamadou est capable de créer, diriger, conduire les politiques d'une banque ou simplement d'une entreprise.





