Mamadou Hady Dème : « Karim Wade est à l’origine des problèmes du Pds » Les départs de 26 membres du comité directeur du Parti démocratique sénégalais n’est qu’une suite des nombreuses difficultés que vit ce parti. C’est l'avis de l’enseignant-chercheur à l’Ucad, Mamadou Hady Dème, qui souligne que « généralement en Afrique, on assiste à la dislocation des partis après la perte du pouvoir ».

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

S’exprimant sur la RFM, l’enseignant-chercheur a soutenu que cela est lié « au fonctionnement même de ces partis, selon une personnalisation du pouvoir ». Se prononçant sur le cas spécifique du Pds, le professeur de droit politique estime que la « la position de Karim Wade est à l’origine des problèmes que vit le Pds. Le mutisme sur sa libération et son mutisme à lui-même ne facilitent pas les choses ». Et puis, a-t-il ajouté, « Karim Wade ne fait pas l’unanimité au PDS. Des responsables, et non des moindres, sont contre lui. En plus, il y a ce mystère autour de son retour incertain ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos