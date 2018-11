Mamadou Ibra Kane: « Au Sénégal, seulement 3 quotidiens sur 23 vivent de leur activité, le reste, c’est juste des criminels économiques»

Mbodiène (Mbour), Lors du séminaire des journalistes avec le Conseil constitutionnel, Mamadou Ibra Kane de la Coordination des Associations de Presse (CAP), qui regroupe les grands ensembles des organisations de médias au Sénégal, a déclaré ce mercredi qu’au Sénégal seulement trois quotidiens de presse écrite vivent de leur activité sur 23 et que le reste, c’est juste « des criminels économiques financés par les lobbies à la tête d’entreprises de presse qui n’ont pas lieu d’exister ».



C’était en marge de l’exposé magistral du doyen Mame Less Camara sur l’éthique et la déontologie, la moralité personnelle et la moralité professionnelle. A vous de juger.















Massène DIOP Leral.net