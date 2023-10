Mamadou Lamine Diallo : «Le Sénégal est sans gouvernement. Amadou Bâ occupé par sa campagne, Macky s'est mue en directeur de campagne» Tribune - Le leader du mouvement «Tekki», en la personne de l'honorable Mamadou Lamine Diallo, est revenu à la charge pour fustiger la démarche du président de la République et de son Premier ministre, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

«Sacré Macky Sall, il nous l'avait dit, il n'a pas besoin de Premier ministre pour gouverner le Sénégal. Le Premier ministre, à l'époque Boun Dionne, était un obstacle à son fast track. Il a supprimé le poste sans avertir Benno bokk yakaar puis dans ses manœuvres politiciennes il a rétabli le poste, par finir, au forceps pour le donner à Amadou Ba, après la révolte de Mimi Touré».



L'auteur de questekki ne lâche pas prise et estime que le Sénégal est sans gouvernement vu que le Premier ministre Amadou Bâ est occupé par sa campagne présidentielle, pour laquelle le Président Macky serait le directeur de campagne.



Dans cette dynamique, il aborde une autre question : celle relative à l'organisation de la coupe d’Afrique des Nations (Can). L'économiste de formation n'a pas manqué de fustiger la démarche du Sénégal, lorsqu'il s'agissait de défendre ce dossier.



Il liste ce qu'il estime être les couacs. «Le Sénégal a perdu l'organisation de la Can 2027, malgré les performances de nos équipes nationales de football. Le dossier sénégalais a été mal défendu avec une délégation sans contenu, sans Sadio Mané et des ténors du football sénégalais. Alors, est-ce que Bby et Amadou Bâ, sachant qu'ils ont perdu le pouvoir ont volontairement saboté le dossier de candidature du peuple sportif sénégalais...?».



En guise de conclusion, Mamadou Lamine Diallo de soutenir que «manifestement, le pays n'est plus gouverné et c'est très grave dans une sous-région explosive.»



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook