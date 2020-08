Mamadou Lamine Diallo, Pdt mouvement « Tekki »: « Il n’y a pas de Secrets d’Etat en matière de ressources naturelles » Mamadou Lamine Diallo, Pdt mouvement « Tekki » dans sa Questekki 213 du mardi 25 août 2020 a estimé que la législation sur les ressources naturelles a évolué depuis le référendum de Macky Sall de 2016 et l’adoption du code de transparence des finances publiques, issu d’une directive de l’UEMOA. Désormais, les ressources naturelles, gaz, pétrole, foncier, fréquences, etc, appartiennent au peuple et leur gestion doit être transparente et publique.

« Qu’on se le tienne pour dit ! Les cadres autoproclamés de l’APR et autres boutons doubles automatiques (BD) doivent le comprendre comme l’ancien premier ministre humilié BD, Boun Dionne. Thierno Alassane Sall, trahi par les siens qui lui ont caché le rapport étouffé de l’IGE sur Petrotim, a raison au nom de la loi de rendre compte au peuple à qui appartiennent les ressources naturelles. Point de secrets d’Etat donc, puisque les documents y relatifs ne sauraient être estampillés secret ou confidentiel », retient-il.



D’après le leader du mouvement « Tekki », le Juge d’instruction désigné dans l’affaire Pétrotim a une opportunité d’approfondir son enquête. La loi pétrolière, révèle-t-il, lui permet de demander les états financiers de la période, des sociétés Petrotim, PetroAsia (dans ses multiples formes), Timis Corporation, Kosmos et BP. Ou alors de confier l’audit à un cabinet indépendant pour faire la lumière sur les aspects financiers, étant entendu que la loi pétrolière a été violée en son article 8.



Petrotim, constate-t-il, n’a pas les capacités techniques et financières d’obtenir un bloc pétrolier pour l’exploration. L’octroi de ce bloc, accuse-t-il, a bénéficié à Alioune Sall, le frère du Président de la République, administrateur de Petrotim SAU.



Voilà les faits, dit-il, dans l’attente des 400 000 de chaque sénégalais.



