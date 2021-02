Mamadou Lamine Diallo, Tekki: « A quoi servent les PCA des sociétés publiques ? » Mamadou Lamine Diallo a estimé que le régime BBY a réussi à créer un puissant contre-feu avec l’affaire dite Adji Sarr / Sonko, une machination de plus contre les patriotes démocrates. Presque personne ne parle plus des décès et des cas graves de la covid-19, de la détresse des jeunes en chômage, du pillage des ressources halieutiques et minérales.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 17:39

Mary Teuw Niane a envoyé un de ses affidés pour dire qu’il n’a pas besoin qu’on lui dise comment faire on travail de PCA. Très bien. A sa façon donc, il va nous clarifier l’affaire des 400.000 FCfa du scandale du siècle Sall-Timis, concernant la spoliation du gaz de son Saint-Louis. « L’aspirant à la mairie de Saint Louis ne peut pas ignorer les deals autour du gaz naturel de Saint Louis qui appartient au peuple sénégalais et donc aux Saint- louisiens aussi.



En attendant, M. le Ministre MTN, oui ou non, Macky Sall est à son deuxième et dernier mandat ? Je dis oui et vous alors ? », questionne Mamadou Lamine Diallo, Tekki.



D’après lui, le contre-feu de BBY a éclipsé le limogeage d’Abou Lô, PCA de la société AIBD, envoyé comme ambassadeur au Congo Brazzaville. Auparavant, rappelle-t-il, la députée Mame Diarra Fame avait été limogée illégalement,par le Président Moustapha Niasse du Conseil d’administration de la société AIBD. « Dénoncer cet acte illégal, m’a valu une réaction incongrue de Moustapha Niasse en séance plénière », dit-il.



Et, l’économiste prévient qu’il y aurait un trou de 6 milliards dans les comptes de l’AIBD dénoncé par Mme Fame et non démenti par le nouveau Directeur Général de l’AIBD. Le limogeage d’Abou Lô est sans doute lié à cette affaire, au sujet de laquelle il promet d’envoyer une question écrite au gouvernement.



