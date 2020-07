Mamadou Lamine Diallo, Tekki: « En matière de protection de l’environnement, le gouvernement de Macky Sall est à côté de la plaque »

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020

Le coronavirus a imposé une pause dans l’exploitation effrénée du capital naturel à l’échelle mondiale, baisse de l’exploitation des ressources épuisables, mines et pétrole, et surtout moins de pollution qui permet une protection des ressources naturelles renouvelables, l’air, les cours d’eau et la faune par exemple. « C’est dans une pareille circonstance, le peuple faisant face au choc sanitaire de la covid 19, le ministre Sall de l’environnement se permet d’organiser l’appropriation privée des gazelles oryx entre copains prédateurs de la république.



Ces gazelles sont une ressource naturelle qui appartient au peuple. Face au vide juridique créé par BBY et qui refuse d’adapter les textes de lois relatifs à la chasse, les eaux et forêts, les mines et carrières à cette nouvelle donne constitutionnelle introduite dans l’article 25, les prédateurs se frottent les mains », a dénoncé Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki dans sa QuesTekki.



D’après l’économiste, Aly Ngouille Ndiaye qui se comporte en premier ministre (affaire Sedima/Ndingeler), est un champion dans la violation de la loi. Un, dit-il, il a signé le protocole d’accord d’Arcelor Mittal à la place de l’Agent Judiciaire de l’Etat. Deux, il a produit un faux rapport de présentation pour permettre l’octroi des blocs de St Louis et Kayar à Franck Timis, via ses sociétés obscures. Jamais deux sans trois.



Il vient de recruter coup sur coup dans la violation de la loi, deux prédateurs aux ambitions évidentes, Makhtar Cissé et Abdou Karim Sall. Le premier s’illustre dans l’arnaque d’Akilee et le second dans le kidnapping des gazelles réputées pour leurs pouvoirs mystiques aussi.



L’Inspection générale d’Etat, précise-t-il, devrait se rendre à la Senelec et au ministère de l’environnement. De toute façon, Tekki au pouvoir s’engage à déclassifier les rapports produits par l’institution à commencer par celui de Petrotim.



