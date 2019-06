Mamadou Lamine Diallo, "Tekki" : « La démission d’Aliou Sall est un non évènement »

Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo est revenu dans sa «questekki» hebdomadaire sur la démission du frère du Président Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). D’après lui, Aliou Sall n’aurait jamais dû être à ce poste, tout en considérant sa démission d’un non évènement.



« La famille Faye-Sall méprise le peuple sénégalais. Cette famille fait une farce et une tragi-comédie. Le champion des wax waxeet, c’est Macky Sall. Il a fait ce qu’il disait ne pas être prêt à faire. Finalement, il a nommé son frère par décret », a constaté l’économiste.



Et, il reste d’avis que la réaction de Macky Sall et de ses affidés, nouveaux compradores de BBY, cherchant à nier les éléments de la Bbc n’aboutirait à rien. « Il y a deux éléments au moins qui sont reconnus. Il s’agit du contrat de 14 millions par mois payés par les sociétés de Franck Timis et les 250 000 dollars payés à Agritrans », relève-t-il.





