Mamadou Lamine Diallo dément le PM et tonne, « je n’ai jamais été conseiller spécial. Je n’ai jamais géré de marché. J’ai été conseiller technique de 4 Pm. Maa léen dax jang »

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017

Mamadou Lamine Diallo n’a pas apprécié, alors pas du tout, le sous-entendu du chef du gouvernement, laissant entendre qu’il aurait peut-être pu avoir une autre nationalité que sa nationalité sénégalaise. Mamadou Lamine Diallo de dire que c’est faux. Que tout ce que le Pm a insinué d’ailleurs est faux.



« Maa léen dax jang », a commencé par dire Mamadou Lamine Diallo, pour ajouter que s’il était Premier ministre, il ferait plus et mieux que ce que le gouvernement actuel de Dionne est en train de vendre aux Sénégalais.



« Je n’ai jamais été Premier ministre. Si je l’étais, le Sénégal aurait connu mieux », a dit Mamadou Lamine Diallo. Qui ajoute en wolof : « je travaille mieux que ces gens. Je suis plus utile et plus performant que ces gens. Maa léen dax jang ».



Mamadou Lamine Diallo de poursuivre : « ils le savent bien. Ils ne vont jamais se mesurer à moi. J’ai été conseiller technique de Habib Thiam, conseiller technique de Mamadou Lamine Loum, conseiller technique de Moustapha Niasse et de Mame Madior Boye. Donc, de quatre premiers ministres. Je n’ai jamais été conseiller spécial. Je n’ai jamais géré des marchés d’Etat. Je n’ai jamais été président du Conseil national des Mines. C’est le ministre des Mines, qui est le président du Conseil national de Mines ».



Et Mamadou Lamine Diallo d’enchaîner : « partout dans le monde, on parle des pots-de-vin chinois. Ils en donnent partout. Je lui ai tout simplement posé la question de savoir si dans le projet de Ila Touba, le Sénégal n’a pas reçu de pots-de –vin ? Pour le reste, le Premier ministre raconte du n’importe quoi sur les chiffres ! Je les invite d’ailleurs à débattre de ces chiffres », déclare Mamadou Lamine Diallo, qui précise qu’il avait posé la question sur la nationalité du Premier ministre, en se basant sur le cas de Gadio.



Le Premier ministre a répondu qu’il est exclusivement de nationalité sénégalaise. « Moi, je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Et je l’ai interpellé pour demander à son gouvernement de faire autant. Le président de la République aussi », provoque le patron de Tekki.











Les Echos



