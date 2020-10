Mamadou Lamine Diallo en phase avec Macky Sall

Une fois n’est pas coutume. Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo soutient une décision du Président Macky Sall. Un fait rarissime.



Dans ses contributions hebdomadaires, précise "L'As", le député écrit que le Président Sall, semble-t-il, a décidé de promouvoir les industries de trituration et de raffinage des graines d’arachide au Sénégal. C’est une bonne nouvelle, selon lui, pour Kaolack, Ziguinchor, Petersen et peut-être, Diourbel.



Pour Mamadou Lamine Diallo, le Directeur général de la Sonacos qui veut développer l’industrie de l’huilerie au Sénégal, doit être soutenu et encouragé à résoudre l’épineuse question de la sécurisation de la matière première, les graines d’arachide. Il pense que l’Etat doit ramener la Sonagraines et mettre fin au terrorisme rentier des opérateurs privés de stockeurs, (OPS). Comme ces derniers sont puissants, Mamadou Lamine Diallo pense qu’ils doivent prendre des parts dans l’industrie de l’huilerie. A l’en croire, les paysans producteurs peuvent trouver leur intérêt dans des contrats d’approvisionnement de la Sonacos en graines d’arachide. Il demande au ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural d’organiser la filière.

