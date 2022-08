Mamadou Lamine Diallo sur les inondations «La pluie révèle au peuple l’étendue de la corruption. On comprend l’affolement de Mansour Faye…» Le leader du mouvement Tekki en la personne de Mamadou Lamine Diallo, fidèle au rendez-vous, a livré sa chronique hebdomadaire plus connue par les adeptes sous le nom de "Questekki". Il s’est penché sur la question des inondations avant de faire des révélations sur la mission d’information. Pour Mamadou Lamine Diallo «La pluie révèle au peuple l’étendue de la corruption. On comprend l’affolement de Mansour Faye…»

La question liée aux inondations ne passe pas sous silence. À son tour, Mamadou Lamine Diallo se prononce : «J’ai demandé à Mansour Faye d’expliquer : où sont passés les 750 milliards et plus, du premier Plan décennal de lutte contre les inondations ? En guise de réponse, après les insultes, il me rappelle en se trompant que j’étais vice-président de la mission d’information mise en place par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il y a une différence entre mission et commission d’enquête.



En conclusion de la mission, j’avais dit deux choses à Serigne Mbaye Thiam. La mission n’a pas les moyens d’un audit technique des ouvrages, encore moins de la vérification des 750 milliards prétendument dépensés. Le test de performance sera de vérifier le comportement des ouvrages à la suite d’une pluie forte historiquement connue. La pluie du vendredi 5 août 2022 a tranché la question».



Dans ce sillage, le parlementaire de la treizième législature de préciser qu’à dire vrai, la seule chose qu’il a apprise de cette mission d’information est l’explication fournie par ADD, le ministre des Finances, qu’il taxe d’être le seul intellectuellement honnête de la galaxie Macky Sall.



Avant de soutenir, en ces termes : «En 2014-2015, des scientifiques les ont convaincus de la fin de la période humide au Sénégal ; raison pour laquelle les ressources ont été orientées ailleurs».



Le leader du mouvement Tekki ne lâche pas prise ; il soutient qu’il y a une thèse qui soutient l’existence de périodes humides de 25- 30 ans, suivies de périodes sèches de même durée au Sénégal. Selon lui, nous vivons une période humide depuis 1997 et que, pour d’autres, ce n’est pas le cas. Et ceux-là auraient influencé Macky Sall.



Mamadou Lamine Diallo de poursuivre : «En tout état de cause, il est extraordinaire que ce soit en 2021 que des partenaires ont donné quelques millions d’euros pour mener une étude d’identification des voies naturelles de circulation des eaux de pluie au Sénégal. Sacré Bby ! Évidemment, qui a horreur de l’esprit scientifique. Tout le monde peut comprendre qu’il faut commencer par-là : à la fois construire des ouvrages et planifier les établissements humains. En vérité, cette démarche favorise la gouvernance vertueuse et sobre. Macky Sall n’en veut pas. Les corrompus sont contents des travaux d’infrastructure bâclés et enfouis et sous le sol».



Si on se fie à l’auteur de Questekki, la pluie révélerait au peuple l’étendue de la corruption. Avant de préciser, en ces termes : «On comprend l’affolement de Mansour Faye, l’homme au vélo cher et importé, et le parrain de la Sen’Eau.»

