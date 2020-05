Mamadou Lamine Diallo,Tekki: « Le Coronavirus met à nu le mensonge d’Etat sur le million de tonnes de riz produit au Sénégal »

Le coronavirus a révélé au monde entier que les chiffres de Macky Sall sur la production locale de riz au Sénégal, sont faux. C’est le stock importé de Dreyfus qui alimente les kits de Mansour Faye. D’après l’opposant, c’est archi-faux, le Sénégal n’a jamais produit le million de tonnes de riz annoncé.



L’économiste précise que ce dernier, dauphin caché comme ce décret 974, est manifestement en tournée politique. Et, il place ses hommes pour les Locales, tremplin de sa conquête du pouvoir. Alors que, regrette-t-il, l’opposition patriotique, soutenant le peuple dans la guerre contre la covid-19, est confinée. « Macky Sall croit à la ruse. C’est ce qui l’a amené au pouvoir et maintenu son régime jusqu’ici. BBY poursuit dans cette direction, avec son lot de mensonges d’Etat, de rapports étouffés et de décrets cachés et de scandales financiers depuis Necotrans au PAD », dénonce Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki, dans sa Questekki de ce mardi.



Mamadou Lamine Diallo reste d’avis que la question de l’alimentation est une affaire trop sérieuse. La ruse n’y a pas sa place. Dans la transparence, moyen de la vérité, il serait possible de résoudre ce problème dans l’indépendance, sans tarder.