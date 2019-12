Mamadou Mody Diaw, député : « Macky Sall a dépêché des délégations pour qu'on accepte Cissé Lo à la Cedeao »

Le député maire de la ville de Matam Mamadou Mody Diaw s’invite à la guerre larvée qui secoue l’Apr. Ce dernier, s’est attaqué lors du vote du budget du ministère des Télécommunications et de l’économie numérique, au président du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lo.



Ainsi, expliquant la différence entre l’homme et l’animal, il indique que personne ne voulait de Cissé Lo à la tête du parlement de la Cedeao. « Notre collègue, Moustapha Cissé Lo a 8000 tonnes d’arachides. Prendre l'argent des Sénégalais et le distribuer à quelques personnes, ce n'est pas possible », a dénoncé Mamadou Mody Diaw.



Même au niveau de la Cedeao, personne ne voulait de lui. Il a fallu que Macky dépêche des délégations pour qu'on l'accepte. « Ces genres de personnes n’honorent pas le Sénégal à la Cedeao », regrette-t-il.



