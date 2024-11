Mamadou Moustapha Ba : Un Homme Sans Tache, Défendu Par Son Honneur ( Serigne DIENG ) Il est des vies qui marquent les esprits par leur droiture et leur intégrité. Mamadou Moustapha Ba en fait indéniablement partie. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à une perte tragique, il est crucial de rappeler la véritable nature de cet homme, au-delà des spéculations, des rumeurs et des analyses extérieures.



Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2024 à 01:57 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Moustapha Ba n’a jamais été un homme que l’on pouvait influencer ou ébranler par quelconque pression. Sa carrière et sa réputation témoignent de sa force de caractère. Il a vécu selon les principes qu'il défendait avec une constance qui le rendait invincible face aux turbulences de la vie. Ceux qui l’ont connu savent que rien, ni personne, n’aurait pu altérer la pureté de son parcours. Son dos, comme l’affirment plusieurs témoins de sa vie, était clean. Il n’a jamais eu à se reprocher quoi que ce soit. Sa réputation, irréprochable jusqu’à la fin, est un héritage qu’aucune accusation infondée ne saurait ternir.



Il est inconcevable de penser qu’un homme de sa trempe, avec une telle noblesse d’esprit et une telle tranquillité d’âme, puisse envisager le geste tragique que l’on lui attribue. Il n’y a aucune raison logique ni justifiable pour qu’il ait fait ce choix. Au contraire, c’est dans une quête de vérité et de justice qu’il a toujours évolué. Ne fions-nous pas à des spéculations sur un dossier qui, d’ailleurs, a été validé par un médecin français reconnu, certifiant une mort naturelle, confirmant ainsi que Mamadou Moustapha Ba n’était victime d’aucune pression qui pourrait l’avoir poussé à une telle extrémité.



Son épouse, Yacine Sall, incarne la dignité et l’honneur dans cette épreuve. Elle a pris à cœur de protéger la mémoire de son mari, un rôle essentiel que toute femme honnête et loyale comprend et assume. Par sa force et son engagement, Yacine Sall est devenue le bouclier de l’héritage moral et éthique de Mamadou Moustapha Ba, rappelant à tous l’homme d’honneur qu’il était.



Loin de toute rumeur ou manipulation extérieure, notamment celles véhiculées par certaines agences de renseignement étrangères, il faut remettre l’honneur de Mamadou Moustapha Ba là où il appartient : dans le cœur des Sénégalais qui l’ont connu, respecté et admiré. La presse sénégalaise, unanime, garde de lui un excellent souvenir, soulignant à travers leurs témoignages combien il a marqué par son intégrité et sa noblesse d’âme.



Mamadou Moustapha Ba n’était pas un homme de mystères ou de fuites. Il était un homme de vérité, un homme dont le nom et l’œuvre méritent d’être défendus comme ceux d’un noble, dans le vrai sens du terme.



Nous lui devons la reconnaissance de sa mémoire et la vérité sur son honneur. Que cet article soit un hommage à un homme dont le nom restera gravé dans l’histoire comme celui d’un homme au service de la vérité, de la justice et du bien.



Signé : Serigne Dieng

