Mamadou Moustapha Gueye revisite la vie et l’œuvre de Mame Massamba Thiam

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021

Le groupe Afrique Édition a organisé ce samedi 18 décembre, à l’Institut islamique de Dakar, une conférence de presse sur « La vie et l’œuvre de Mame Massamba Thiam ». Une œuvre de Moustapha Gueye Thiam qui retrace l’histoire de Mame Samba Thiam, une grande figure de l’islam au Sénégal méconnue du grand public. « C’est un ouvrage venu apporter une vie nouvelle sur l’histoire musulmane du Sénégal », a soutenu l’auteur, Mamadou Moustapha Gueye, journaliste écrivain, lors de la cérémonie de dédicace animée par Seyda Binta Thiam, une laudatrice du Prophète décorée pour l’occasion, rapporte Rewmi.



Le livre retrace la vie et les œuvres du personnage principal qui est un gnostique connu dans l’histoire musulmane du Sénégal et qui est à l’origine de la formation de beaucoup d’érudits du pays, dont le père de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Seydou Tall, il a également enseigné au Sénégal vers le 15e siècle et a beaucoup marqué notre histoire.

