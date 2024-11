Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mamadou Ndiaye : Le guérisseur sénégalais qui a transformé des milliers de vies Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 10:34 | | 0 commentaire(s)| C’est l’histoire de Mamadou Ndiaye, Sénégalais d’origine, qui s’installe à Roubaix dans les années 1930. Né dans un petit village africain, il fait le tour du monde, avant de devenir une figure du Nord et un pionnier de l’immigration africaine.

Après la boxe, c’est par son activité de chiropracteur que Mamadou a connu la célébrité. Dans son cabinet installé depuis le début des années 50, dans le quartier ouvrier du Pile, il a soigné et rétabli des milliers de patients, parmi lesquels de nombreux belges flamands, qui n’hésitaient pas à passer la frontière afin de se faire manipuler par Mamadou.



Il a également laissé derrière lui deux filles qu’il n'a pas reconnues et qui tentent aujourd’hui, de comprendre leur propre histoire au travers des témoignages de ceux qui ont côtoyé Mamadou. “Mamadou de Roubaix”, un film de François Cauwel et Renaud Lavergne, sur une idée originale de Renaud Lavergne.



Une coproduction Hikari / Whac Media Be / France Televisions / Rtbf / Pictanovo, avec le soutien du Centre National de la Cinématographie, de la Procirep (société des producteurs), de l’Angoa et avec la participation du Fonds Images de la diversité et du CNC.



Docus sans frontières, la chaîne du documentaire et du reportage partout dans le monde. 🎥 Producteur de documentaires et reportages, HIKARI décline ses histoires en de nombreux formats. Pour le cinéma, la télévision et les réseaux sociaux. Sans frontières. Notre projet : raconter le monde.









Accueil Envoyer à un ami Partager