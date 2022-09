Mamadou Ndione, DG du COSEC et Maire de Diass: "Le choix de Amadou Bâ est juste car c'est un homme prêt à l'emploi 1- Après son message à la nation, le Président Macky Sall a nommé Amadou Bâ à la primature, quelle est votre appréciation ?



Le message à la Nation du Chef de l’Etat a été un moment fort de rappel de l’exigence de paix, de concorde et de responsabilité de tous, pour l’intérêt supérieur de la nation.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Septembre 2022 à 16:38 | | 0 commentaire(s)|





C’est Son Excellence Monsieur Macky Sall, gardien de la Constitution et garant du bon fonctionnement des institutions et de l’intégrité territoriale, qui a parlé à tous, pour plus de responsabilité collective et le message est bien passé.



Concernant le Premier ministre, c’est un choix que je salue à sa juste mesure,, puisque Amadou Ba est un homme prêt à l’emploi. C’est un homme d’expérience qui a eu à occuper des ministères de souveraineté. Amadou Bâ fait partie de ceux qui ont été à la manette dans la traduction de la vision du Chef de l’Etat, notamment en matière de politiques économiques et sociales, sans compter son passage au ministère des Affaires étrangères. Amadou Bâ n’est pas un homme clivant ; ce qui lui donne une capacité de fédérer tout le monde autour des options du président de la République.





b[2- Quid du nouveau gouvernement ?



C’est un Gouvernement qui suscite espoir dans un contexte mondial difficile. Je connais quasiment tous les ministres choisis. Ce sont pour la plupart des hommes et des femmes qui connaissent leurs secteurs respectifs et qui devraient très rapidement porter le manteau ministériel pour effectuer le travail attendu, conformément aux orientations du Chef de l’Etat. La mouvance présidentielle doit être solidaire avec le Gouvernement qui, pour moi, est une très belle équipe. Au-delà du camp de la majorité, le peuple doit s’unir autour de ce Gouvernement de combat, pour contenir les effets sur notre pays de la crise mondiale et maintenir le trend d’émergence du Sénégal.



3- BBY est sorti victorieuse des élections législatives avec une majorité relative. N’est-ce pas dangereux pour votre régime ?



Être majoritaire à l’Assemblée nationale est quelque chose d’important dans le contexte mondial actuel, rendu difficile par les effets combinés de la Covid-19 et de la crise ukrainienne.



C’est durant les moments de crise que les extrémismes trouvent un terreau fertile et partout dans le monde, les régimes connaissent cette forme d’assaut des radicaux. Le Sénégal n’y échappe pas et heureusement, nous avons notre majorité plus l’apport du député Pape Diop qui nous permet d’avoir la majorité absolue, même étriquée. Cette situation n’est pas fatale pour notre régime, parce qu’en plus d’avoir la majorité absolue, nous notons que dans la camp de l’opposition, il n’y a pas que des radicaux. Certains députés de l’opposition ne se laisseront certainement pas embarquer dans le bateau sans gouvernail de l’extrémisme aveugle. Si tant est que seul le Sénégal nous préoccupe tous, la ligne de démarcation entre opposition et pouvoir ne devrait pas se traduire par des tentatives de blocage aveugle du bon fonctionnement de l’institution parlementaire.



4- Lors de l’installation du bureau de cette 14ème législature, Amadou Mame Diop a hérité du perchoir, mais Aminata Touré dite Mimi a boudé. Quelle lecture politique en tirer ?



La camarade Aminata Touré n’aurait pas dû contester le choix du Président Macky Sall, à qui tous les leaders de BBY font confiance. La politique ne doit pas être une affaire d’individualisme. Amadou Mame Diop est maire élu plus d’une fois, député élu plus d’une fois, militant engagé et cadre émérite. Que peut-on reprocher à ce choix. Aminata Touré a eu à être nommée à de hautes responsabilités par le Chef de l’Etat et personne n’avait contesté ces choix. Je crois sincèrement qu’elle devrait se ressaisir et éviter d’essayer de brûler ce qu’elle magnifiait hier. BBY est majoritaire à l’Assemblée nationale et cette majorité doit aider le pouvoir exécutif à dérouler les politiques publiques.



5- 2024, c’est pour bientôt. Comment gérer la situation politique chaotique actuelle ?



Le moment venu, on saura la conduite collective à tenir comme le recommande le Président Macky Sall. Ce qu’il faut, c’est travailler matin, midi et soir plutôt que d’y penser matin, midi et soir. L’opposition voudra en parler 24 heures sur 24, parce que dans la camp de l’opposition, il y a plusieurs candidats qui gagneraient à dire au peuple ce qui les différencie. La mouvance présidentielle doit continuer le travail entamé depuis 2012 et qui a permis de faire d’énormes réalisations qu’il faudra préserver et entretenir au-delà de 2024. C’est le plus important. Le pacte que BBY a signé avec les Sénégalais, c’est l’émergence et le développement aux fruits partagés.



Il n’y a pas de baguette magique. Dans la première phase du PSE, notre pays a beaucoup fait dans la résorption du gap infrastructurel et le dressage de filets sociaux. Dans la deuxième phase du PSE, nous sommes en train de consolider les acquis et n’eussent été la Covid et la crise ukrainienne, Dieu sait que tous les clignotants allaient être au vert. Aujourd’hui, il s’agit de contenir les effets de la crise mondiale qui n’épargne aucun pays et de garder résolument le cap vers l’émergence du Sénégal. Nous avons pour ce faire, un bon capitaine en la personne du Chef de l’Etat et un Gouvernement d’attaque.



Nous devons tous en fonction des stations, tirer dans le même sens, en ayant pour uniques préoccupations, la sécurité, la santé, la prospérité et le bonheur des Sénégalais qui, eux aussi ,ont leur rôle à jouer dans cet effort collectif. Il faudra allier ambition et humilité pour ensemble, réussir dans ce tournant décisif qui fait déjà qu’en fin 2023, nous serons un pays exportateur de pétrole et de gaz. Pour ce beau défi, l’heure doit être à l’union et non à l’aventure.







Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook