Mamadou Ndoye : «Macky Sall est dans l’affolement et il n’hésite plus à aller dans les lieux de deuil pour…» Mamadou Ndoye se projette déjà dans l’après-Macky Sall. Car, pour l’ancien secrétaire général de la Ligue démocratique, (Ld) et actuel membre de la LD Debout, le chef de l’Etat Macky Sall ne rempilera pas et en est conscient.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Avril 2018 à 12:00 | | 2 commentaire(s)|

Mamadou Ndoye appelle l’opposition sénégalaise à réfléchir sur un programme susceptible de changer le Sénégal radicalement. Car, pour le membre de la LD Debout, en l’état actuel des choses, il faut une volonté politique pour donner un nouveau souffle à notre pays.



«Le Sénégal sera transformé si les Sénégalais s’engagent à le changer. Les luttes de positionnement personnelles, les candidatures autoproclamées ne changeront pas notre pays. J’appelle les forces qui veulent un vrai changement à s’organiser. Si nous ne faisons pas attention, même si Macky Sall est battu, nous aurons les mêmes problèmes».



D’ailleurs, concernant ce dernier point, les jeux sont faits puisque l’actuel président de la République ne rempilera pas en 2019 : «Macky est presque battu, lui-même le sait. C’est pourquoi, actuellement, il fait du «rassatou» (Ndlr : tâtonnement).»



A l’en croire, c’est la raison pour laquelle, «il n’hésite même plus à aller dans les lieux de deuil pour chercher des voix. Il est dans l’affolement».











PressAfrik

