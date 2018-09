Mamadou Ndoye : « Macky Sall n’a pas retenu les leçons de la chute de Diouf et de Wade »

Démissionnaire de la tête de la ligue démocratique, Mamadou Ndoye pense que toutes les conditions sont aujourd’hui, réunies pour provoquer une nouvelle alternance, vu la situation du pays et l’attitude du président qui n’a pas retenu les leçons de la chute de Diouf et Wade. « En désespoir de cause, Macky mise sur les transhumants pour combler ses manquements. Mais, il n’a pas retenu les leçons de la chute d’Abdou Diouf et d’Abdoulaye Wade. Macky tente coute que coute à se façonner à travers l’élimination d’adversaires politiques, l’achat d’appareils et de personnalités dits transhumants, l’organisation de mesure ou la promotion d’une image hégémonique à travers les medias acquis. Or, la mesure objective la plus récente que nous ayons du rapport de force, ce sont les législatives que le camp de Macky Sall avait déclaré être ‘’le premier tour des présidentielles’’.



Bby avait obtenu 1 637 761 sur 3 337 494 votants, soit 49,47%. C’est ici, montre qu’il faut rechercher la hantise du deuxième tour et de la défaite qui habite Macky et ses partisans. Cette hantise d’autant plus forte que ses 1 637 761 voix ne pèsent pas lourd, comparé aux 6 219 446 inscrits. C’est pourquoi, tout a été entrepris pour réduire les nouvelles inscriptions et organiser la rétention de cartes. Sans compter le coup d’état électoral en préparation. »



Enquête



